23.03.2021 (14:45)

Рядовой спортроты ЦСКА из Самары стал вторым на первенстве мира по триатлону

В Андорре (г. Сан-Жулиа-де-Лория) прошли чемпионат и первенство мира по зимнему триатлону. В первенстве среди спортсменов до 23 лет успешно выступил рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Евгений Евграфов. Армеец занял второе место, уступив итальянцу Маттиа Танара и победив россиянина Ивана Залавцева.

В составе зимнего триатлона — бег на дистанции 6,2 км, горный велосипед — 11,8 км, лыжные гонки — 10 км. Для Евгения Евграфова это уже третье мировое первенство, дебют принёс триатлонисту четвёртое место, и вот уже во второй раз подряд рядовой завоевал «серебро».

Сан-Жулиа-де-Лория находится в горах, на высоте в 2 тыс. метров, но времени на акклиматизацию не было.

Также на счету прапорщика Анны Медведевой две бронзовые награды чемпионата мира. Одну она завоевала в личном зачете уступив спортсменкам из Италии и Австрии. Еще одну бронзовую награду спортсменка ЦСКА завоевала в смешанной эстафете вместе с Евгением Уляшевым.

Всего на счету сборной России 11 медалей — одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых. Россияне попадали на пьедестал во всех дисциплинах, а в категории до 23 лет среди девушек все три медали взяли отечественные спортсменки — Надежда Белкина, Ольга Черемисинова и Валерия Кузнецова соответственно.

Семь медалей мирового чемпионата завоевала команда Норвегии, четыре — сборная Италии. Всего в Андорре соревновались триатлонисты из 11 стран.

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