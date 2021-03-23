23.03.2021 (14:30)

В Калининградской области мотострелки армейского корпуса Балтийского флота принимают участие в учении с боевой стрельбой

В ходе тактического учения военнослужащие мотострелкового соединения Балтийского флота отработают тактические действия в маневренной обороне.

На одном из полигонов в Калининградской области подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота приступили к проведению батальонного тактического учения. В ходе учения командному составу и штабу мотострелкового соединения предстоит решать учебно-боевые задачи по ведению маневренной обороны.

В плановом мероприятии боевой подготовки задействовано порядка 1000 военнослужащих, свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», а также другое вооружение.

В ходе БТУ личным составом подразделений мотострелкового соединения с приданными силами в постоянно меняющейся обстановке учебного боя будут выполнены нормативы по развертыванию подразделений, тактической, инженерной и специальной подготовкам, а также по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

На заключительном этапе учения подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.

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