23.03.2021 (14:15)

Танкисты и мотострелки ЮВО на окружном этапе конкурсов АрМИ-2021 соревнуются в спецподготовке



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танкисты и мотострелки ЮВО на окружном этапе конкурсов АрМИ-2021 соревнуются в спецподготовке

Танкисты и мотострелки объединений Южного военного округа (ЮВО) на окружном этапе конкурсов Армейских международных игр-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» приступили к сдаче нормативов по специальной подготовке. Участники состязаний на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области демонстрируют знания и навыки в технической, инженерной, медицинской подготовке и защите от оружия массового поражения.

Одновременно на маршруте с различными препятствиями состязаются экипажи танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В первых заездах были выявлены лучшие экипажи танков Т-72Б3 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, и танков Т-90 8-й общевойсковой армии из Ростовской области. Также в первый день трассу «Суворовского натиска» успешно прошли экипажи боевых машин пехоты 8-й армии из Волгограда.

Впервые в этом году, помимо традиционных бронемашин Т-72Б3, в конкурсе танкистов в ЮВО принимают участие экипажи танков Т-90, а в состав команд мотострелковых подразделений, помимо экипажей боевых машин пехоты БМП-2, включены мотострелки на БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А.

Всего в состязаниях принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Крыма, а также из республик Северного Кавказа.

Участникам соревнований предстоит преодолеть наземные и водные преграды, поразить три различных типа мишеней на удалении от 900 до 2200 м, для каждой из которых предусмотрен определенные боеприпасы — управляемая ракета, штатный снаряд и патроны к крупнокалиберному пулемету «Корд».

В этом году состязания проходят в присутствии зрителей и болельщиков. Накануне все участники конкурсов АрМИ ЮВО были вакцинированы против коронавирусной инфекции. Зрителям рекомендовано находится на трибунах в защитных медицинских масках.

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