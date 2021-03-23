23.03.2021 (14:00)

Окружной этап конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» стартовал в Ростовской области

Лучшие снайперы и снайперские пары Южного военного округа (ЮВО) из Ростовской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья приступили к состязаниям в рамках окружного этапа конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж», стартовавшего на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Военнослужащим ЮВО предстоит на первом этапе конкурса соревноваться в индивидуальном зачёте в таких упражнениях как «Квалификация», «Стрельба из неудобных положений», «Чехарда», «Снайпер в наступлении и обороне в ночное время», «Пирамида».

В частности, в рамках упражнения «Чехарда» стрелки должны поразить цели, размещенные на металлическом гонге размером 50х50 см со световым индикатором вибрации на дальностях от 300 до 700 м из СВД.

Для успешного выполнения упражнения снайперам необходимо 10 боеприпасами за 1,5 минуты поразить 5 целей со временем показа мишени не более 15 секунд.

На втором этапе конкурса команды примут участие в парном зачете.

Все участники конкурса также сдадут нормативы по физической подготовке, пройдут тестирование на знание тактико-технических характеристик штатного оружия.

Победители окружного этапа конкурса «Снайперский рубеж» представят ЮВО на всероссийском этапе соревнований, который пройдет с 16 по 30 мая.

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