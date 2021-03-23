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23.03.2021 (13:45)

В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ начался войсковой этап конкурса по армейскому тактическому многоборью «Тактический стрелок»

На полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения стартовал этап первенства Воздушно-десантных войск по армейской тактической стрельбе, впервые проходящий в рамках конкурса «Тактический стрелок» Армейских международных игр АрМИ-2021.

Турнир проводится по правилам нового военно-прикладного вида спорта – армейское тактико-стрелковое многоборье, включающий в себя огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи раненному, метание ножа и саперной лопатки, а также решение тактических задач.

В первый день соревнований состоялось торжественное открытие конкурса, приведение оружия к нормальному бою, а также выполнение тестовых упражнений.

В соревнованиях принимают участие более 120 военнослужащих в составе 12 команд, представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск от Уссурийска до Пскова и Новороссийска.

Команда, одержавшая победу в отборочном этапе, представит «крылатую пехоту» на всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае текущего года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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