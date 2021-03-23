23.03.2021 (13:30)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ стартовал войсковой этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»

В период с 22 по 28 марта текущего года на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проводится конкурс военно-профессионального мастерства среди военнослужащих «Воин Мира» в рамках подготовки к Армейским международным играм АрМИ-2021.

В ходе открытия этапа конкурса с приветственным словом перед участниками выступили командир Тульского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких, а также представители ветеранских и общественных организаций Тульской области и г. Тулы, которые поблагодарили участников за их высокую профессиональную подготовку и пожелали упорной и честной борьбы, а победы сильнейшей команде.

В ходе первого этапа «Эрудит» военнослужащие соревновались в знании военной истории и социально-правовых аспектов военной службы. Лучший результат показали военнослужащие соединения специального назначения из подмосковной Кубинки, второй результат, с отставанием более 35 баллов от лидера, показали хозяева конкурса – тульские десантники, третьей на этапе стала команда Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Следом, в спортивном комплексе «Старт» гвардейского парашютно-десантного полка, был проведен этап «Атлет», в котором военнослужащие соревновались в выполнении упражнений на силу (подтягивание на перекладине у мужчин и комплексное силовое упражнение у женщин), быстроту (бег на дистанции 100 м), а также в проверке военно-прикладных навыков (метание ручной осколочной гранаты на дальность и точность).

В дальнейшем соревнования продолжатся на полигоне «Тесницкое» и клубе соединения, где состоятся этапы «Снайпер», «Профессионал», а также «Кавалер» («Сударыня»).

Всего в этапе принимают участие более 40 военнослужащих соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск.

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