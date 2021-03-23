23.03.2021 (13:15)

В Ростове-на-Дону свыше 100 сотрудников призывных комиссий вакцинировались от COVID-19



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ростове-на-Дону свыше 100 сотрудников призывных комиссий вакцинировались от COVID-19

Более ста военнослужащих и сотрудников гражданского персонала военных комиссариатов Ростовской области вакцинировались от COVID-19 в военном госпитале в Ростове-на-Дону.

Всего в Южном военном округе (ЮВО) в преддверии весеннего призыва планируется вакцинировать более 4 тыс. сотрудников призывных комиссий, а 1,7 тыс. человек уже получили оба компонента препарата

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Постановка прививок проводится на основании письменного согласия вакцинируемых. После введения препарата в течение получаса все пациенты находятся под контролем врачей.

Всего в ЮВО на сегодняшний день двумя компонентами вакцины привито уже свыше 40 тыс. человек из числа военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала.

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