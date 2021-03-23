23.03.2021 (13:00)

В Ленинградской области завершился окружной этап конкурса «Танковый биатлон»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ленинградской области завершился окружной этап конкурса «Танковый биатлон»

В Ленинградской области лучшие танковые экипажи воинских частей Западного военного округа состязались в профессиональном мастерстве в рамках окружного этапа конкурса «Танковый биатлон».

В ходе соревнований военнослужащие продемонстрировали навыки скоростного преодоления трассы в индивидуальной гонке и эстафете. Преодоление маршрута было осложнено большим количеством естественных и искусственных препятствий в виде противотанковых рвов, траншей и минно-взрывных заграждений.

Командиры танков и наводчики-операторы состязались в точности стрельбы с места и в движении по мишеням, имитирующие танки, пехоту с ручным противотанковым гранатометом и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 метров.

По итогам соревнований первое место занял экипаж гвардейской танковой армии, второе место было присуждено экипажу Балтийского флота, третьего места удостоен экипаж общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области.

Лучший экипаж представит Западный военный округ на следующем этапе конкурса, который пройдет на полигоне Алабино в Московской области.

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