Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.03.2021 (13:00)

В Ленинградской области завершился окружной этап конкурса «Танковый биатлон»

Фото Видео

В Ленинградской области лучшие танковые экипажи воинских частей Западного военного округа состязались в профессиональном мастерстве в рамках окружного этапа конкурса «Танковый биатлон».

В ходе соревнований военнослужащие продемонстрировали навыки скоростного преодоления трассы в индивидуальной гонке и эстафете. Преодоление маршрута было осложнено большим количеством естественных и искусственных препятствий в виде противотанковых рвов, траншей и минно-взрывных заграждений.

Командиры танков и наводчики-операторы состязались в точности стрельбы с места и в движении по мишеням, имитирующие танки, пехоту с ручным противотанковым гранатометом и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 метров.

По итогам соревнований первое место занял экипаж гвардейской танковой армии, второе место было присуждено экипажу Балтийского флота, третьего места удостоен экипаж общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области.

Лучший экипаж представит Западный военный округ на следующем этапе конкурса, который пройдет  на полигоне Алабино в Московской области.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Экипажи истребителей МиГ-31БМ Западного военного округа готовятся к учениям в Астраханской области
В Московской области стартовало батальонное тактическое учение с танковыми подразделениями
В Нижегородскую область прибыли военнослужащие Республики Беларусь для участия в совместном учении с военнослужащими ЗВО
Члены семей военнослужащих, участвующих в Параде Победы в Москве и Нижнем Новгороде, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

Метки:
Западный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false