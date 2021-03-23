23.03.2021 (12:45)

Экипажи истребителей МиГ-31БМ Западного военного округа готовятся к учениям в Астраханской области

Летчики истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приступили к лётно-тактическим учениям с боевой стрельбой.

В течение десятидневных учений летные экипажи истребителей перехватчиков МиГ-31БМ совершат перебазирование из Тверской области на оперативный аэродром Приволжский (Астраханская область), преодолев более 1500 км, выполнят более 50 учебно-боевых вылетов с боевой стрельбой управляемыми ракетами ближнего маневренного боя Р-73.

По замыслу учений экипажи предстоит обнаружить и захватить высотные цели, в качестве которых выступят светящиеся авиационные многофакельные бомбы САБ-250-200 и учебные парашютные тепловые бомбы типа М6, которые в пассивном радиолокационном и тепловом режимах имитируют воздушные цели условного противника.

Всего в учении задействовано более 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиаполка из Тверской области, привлечены свыше 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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