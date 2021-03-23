23.03.2021 (12:30)

В Московской области стартовало батальонное тактическое учение с танковыми подразделениями

В Московской области на полигоне Головеньки стартовало батальонное тактическое учение с танковыми подразделениями Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Учения носят двухсторонний характер и направленны на повышения слаженности подразделений в ходе атаки и обороны. В учениях примут участие танки Т-80У, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» и многоцелевые транспортеры МТЛБ.

Учения будут длиться 5 дней, за это время военнослужащие отработают более 20 вводных задач по отражению наступлений условного противника, уничтожению укрепрайонов с различными фортификационными сооружениями.

Всего в батальонном тактическом учении примет участие около 400 военнослужащих и будет задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии.

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