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23.03.2021 (12:15)

В Нижегородскую область прибыли военнослужащие Республики Беларусь для участия в совместном учении с военнослужащими ЗВО

В Нижегородскую область прибыли военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь для участия в совместном батальонном тактическом учении с подразделениями гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Борт военно-транспортной авиации Республики Беларусь осуществил посадку на аэродроме в Нижегородской области. На аэродроме свыше 150 военнослужащих ВС РБ встретили традиционно хлебом и солью под российские и белорусские марши в исполнении военного оркестра отдельной танковой бригады ЗВО.

В рамках учения военнослужащие совместно отработают действия в обороне танковых и мотострелковых подразделений с поддержкой ствольной и реактивной артиллерии. В ходе обороны танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2 будут вести боевую стрельбу по мишеням на расстоянии от 800 до 2000 метров. Уничтожив основные силы противника, подразделения России и Белоруссии перейдут в контрнаступление, ведя беглый огонь из всех орудий.

Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , Международные учения
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