23.03.2021 (12:05)

Члены семей военнослужащих, участвующих в Параде Победы в Москве и Нижнем Новгороде, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа в Москве, Московской и Нижегородской областях прошла вакцинация от инфекции COVID-19 членов семей военнослужащих, участвующих в Параде Победы.

Ранее были привиты медицинский персонал, военнослужащие, входящие в состав пеших и механизированных парадных расчетов. Кроме того, началась вакцинация гражданского персонала Министерства обороны.

Перед проведением вакцинации все прошли обязательное тестирование на наличие антител. Затем специалисты медицинский службы провели информирование, в ходе которого разъяснили воздействие препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Первые полчаса после прививки все находятся под наблюдением врачей. Вакцинирование проходит на добровольной основе с письменного согласия. Вакцина поступает в соединения и воинские части танкового объединения ЗВО в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

Уже сейчас свыше 2 тыс. членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО вакцинированы первым и вторым компонентом, до конца текущего месяца еще более 1 тыс. будут привиты первым компонентом.

(Фото: Константин Морозов)

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