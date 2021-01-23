23.01.2021 (15:40)

Начальник главного штаба «ЮНАРМИИ» анонсировал Первые зимние юнармейские игры

Влияние спорта на характер человека, предстоящая Олимпиада в Токио, Первые зимние юнармейские игры. На эти и другие вопросы ответил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный в ходе прямого эфира в социальной сети ВКонтакте.

Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный стал первым гостем нового медиа проекта «На связи». Каждый выпуск проводится в формате диалога со взрослыми. Юнармейцы задают известным людям интересующие их вопросы о спорте, учёбе, науке и творчестве, предлагают идеи для совместных проектов, интересуются как добиваться прогресса и поставленных целей.

«Диалог - это всегда интересный, информационный формат, который позволяет не только делиться своим опытом, но и самому открывать что - то новое. Сегодня мы поговорили о спорте и о нашем большом, дружном Движении. Так, к примеру, родилась идея проводить зимние юнармейские игры. А почему нет? Ведь летние у нас уже есть. Впереди у ребят немало интересных гостей и новых идей, направленных на развитие в самых разных жизненных областях», - поделился Никита Нагорный.

Во время прямого эфира состоялся розыгрыш подарков. Подписчикам нужно было правильно ответить на вопросы, подготовленные лично лидером «ЮНАРМИИ». В качестве призов для победителей подготовили комплекты зимней и летней формы.

Также формат проекта предусматривает включения из разных точек России. В первом выпуске подписчики познакомились с юнармейцами Свердловской области, которые недавно совершили прыжки с парашютом. Ребята рассказали о подготовке и поделились впечатлениями о своём первом полёте.

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