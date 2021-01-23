23.01.2021 (16:45)

В Анапе состоялось торжественное приведение к военной присяге молодого пополнения научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА»

150 выпускников ведущих технических и профильных высших учебных заведений страны влились в коллективы научных лабораторий инновационных кластеров технополиса из более, чем 30 регионов Российской Федерации.

Все новобранцы научных рот зарекомендовали себя в ВУЗах как талантливые специалисты, желающие участвовать в научной деятельности и инновационных проектах.

Будущих ученых поздравил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Как отметил Андрей Гончаров, выступая с приветственным словом: «Чтобы стоять сейчас в этом строю, операторы упорно учились и уже обладают определенными заслугами в науке, в изобретательской деятельности и многое сделали для того, чтобы стать достойными продолжателями традиций Военного инновационного технополиса «ЭРА».

«Я уверен, что служба в подразделениях технополиса даст вам прекрасный старт в научной деятельности, в службе в Вооруженных Силах. У каждого из новобранцев есть шанс стать офицером. Такой возможностью уже воспользовались многие их предшественники», - добавил Андрей Гончаров.

Присяге предшествовал курс интенсивной общевойсковой подготовки, в течение которого будущие операторы научных подразделений осваивали общевоинские дисциплины, изучали уставы и постигали тонкости военной службы.

Уже на следующий день молодые ученые под руководством своих наставников, начнут исследования по целому ряду перспективных научных направлений. В том числе в области развития геоинформационных платформ военного назначения, гидрометеорологического и геофизического обеспечения, малых космических аппаратов, технологий искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, гридтехнологий и других.

Для участников торжественной церемонии прошел концерт оркестра Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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