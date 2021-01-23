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23.01.2021 (14:54)

Российские сотрудники ВАИ усилили контроль за безопасностью дорожного движения военного транспорта в Таджикистане

В связи с обильным снегопадом в Таджикистане, российские сотрудники 213-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) усилили работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

В целях безопасности дорожного движения в населенных пунктах и на дорогах общего пользования инспекторы выставили дополнительные посты и организовали дежурство для оказания помощи в сопровождении транспортных средств и в случае внезапной поломки автомобиля. Также сотрудниками ВАИ проводятся дополнительные проверки на предмет соответствия техники к эксплуатации в зимних условиях и инструктажи водителей об особенностях управления автотранспортом в гололёд, на рыхлом снегу и при снежном накате.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
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