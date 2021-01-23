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23.01.2021 (14:44)

Более 50 новобранцев в соединениях и частях РВСН приняли Военную присягу

В Военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Балашиха, Московской области) и Государственном центральном межвидовом полигоне (Капустин Яр, Астраханской области) прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 50 новобранцев, призванных на военную службу осенью текущего года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку, окрепли морально и физически.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрировали свою боевую выучку.

Церемонии  приведения к Военной присяге прошли в закрытом режиме в целях безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Призывник , Военная служба по призыву , Присяга
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