23.01.2021 (14:44)
Более 50 новобранцев в соединениях и частях РВСН приняли Военную присягу
В Военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Балашиха, Московской области) и Государственном центральном межвидовом полигоне (Капустин Яр, Астраханской области) прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 50 новобранцев, призванных на военную службу осенью текущего года.
Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку, окрепли морально и физически.
Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрировали свою боевую выучку.
Церемонии приведения к Военной присяге прошли в закрытом режиме в целях безопасности.
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