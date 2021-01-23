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23.01.2021 (14:40)

В Ярославской области инженеры танковой армии ЗВО применили УР-77 «Метеорит» для создания безопасного маршрута

В Ярославской области военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа, в рамках тактико-специального учения организовали проход колонны бронетехники через минное поле, применив самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит».

В рамках учения специалисты провели инженерную разведку местности на всем маршруте следования колонны, используя современные миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

При обнаружении минного поля, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечили безопасный проход для танков Т-72Б3.

При выполнении учебно-боевых задач инженерно-разведывательные дозоры также выполнили задачи по отражению нападения диверсантов условного противника. Всего в рамках тактико-специального учения было задействовано свыше 180 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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