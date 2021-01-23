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23.01.2021 (14:34)

В Подмосковье медики танковой армии ЗВО учились реанимировать в полевых условиях

В Подмосковье на полигоне «Алабино» военнослужащие отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели учение по проведению реанимационных действий с тяжело больными пациентами в полевых условиях.

В рамках тренировки медики выполнили задачи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов, а также без использования технических средств. Военные врачи отработали реанимационные действия на базе полевого многофункционального госпиталя как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время и по итогам проведения реанимационных действий каждый медик был оценен.

Всего в специальном учении было задействовано порядка 150 военных медиков Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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