23.01.2021 (14:34)
В Подмосковье медики танковой армии ЗВО учились реанимировать в полевых условиях
В Подмосковье на полигоне «Алабино» военнослужащие отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели учение по проведению реанимационных действий с тяжело больными пациентами в полевых условиях.
В рамках тренировки медики выполнили задачи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов, а также без использования технических средств. Военные врачи отработали реанимационные действия на базе полевого многофункционального госпиталя как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время и по итогам проведения реанимационных действий каждый медик был оценен.
Всего в специальном учении было задействовано порядка 150 военных медиков Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.