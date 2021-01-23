23.01.2021 (12:27)

Военнослужащие ЗВО почтили память погибших при освобождении Валуек в годы Великой Отечественной войны

В День 78-й годовщины освобождения города Валуйки от немецко-фашистких захватчиков военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа возложили около 1 тысячи цветов к вечному огню на Красной площади в Белгородской области.

В памятную дату в городе Валуйки к подножию мемориального комплекса «Скорбящая мать» в торжественной обстановке были возложены цветы и венки командованием Висленской мотострелковой дивизии, а также представителями ветеранских организаций, органов областной и городской администрации, отдав дань памяти Героям Отечества. В небо были выпущены голуби, как символ душ погибших воинов, а военнослужащие и валуйчане почтили их память минутой молчания.

После проведения основной части мероприятия местные и военные священнослужители провели панихиду по погибшим и умершим от ран воинов в годы Великой Отечественной войны

Всего в торжественной церемонии возложения цветов и венков к бюстам героев на алее Славы приняло участие около 500 человек с получасовым промежутком времени для предотвращения заноса и распространения вирусных заболеваний.

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