23.01.2021 (14:05)

Новобранцы Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ приведены к военной присяге

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении, дислоцированном в г. Камышине Волгоградской области состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге личного состава вновь прибывшего пополнения призыва осень-зима 2021 года.

Для каждого военнослужащего это особый день, где он дает клятву на верность соей Родине – Российской Федерации.

Всего к военной присяге, проходившей в комнате Боевой Славы соединения было приведено более 20 новобранцев.

В связи с ограничениями, действующими в субъектах Российской Федерации, допуск родителей на территорию воинских частей был ограничен. После принятия присяги, каждый военнослужащий смог пообщаться с родителями по телефону.

Выступая на торжественной церемонии, временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии подполковник Юрий Агарков поздравил личный состав с торжественным событием, пожелал крепкого здоровья, отличной службы и успехов в деле служения на благо Родины - сильной и великой России.

На церемонии приведения к военной присяге присутствовали представители командования соединения, ветеранских и общественных организаций, казачества и юнармейцы.

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