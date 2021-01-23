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23.01.2021 (13:54)

В армейском корпусе Черноморском флоте с военнослужащими прошли занятия по РХБ защите

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошли занятия по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ).

С военнослужащими были проведены тренировки по защите от поражающих факторов оружия массового поражения (ОМП). Личный состав отработал алгоритм действий по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта (ОЗК), а также при ведении радиационной и химической разведки местности.

Основной целью данных занятий является закрепление навыков военнослужащих по использованию современных средств защиты в условиях применения противником оружия массового поражения.

Военнослужащие оценивались как по одиночной подготовке, так и по действиям в составе подразделений. Личный состав выполнил нормативы на оценки «хорошо» и «отлично».

Занятия по РХБ защите прошли в соответствии с планом боевой подготовки армейского корпуса Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Черноморский флот , Южный военный округ
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