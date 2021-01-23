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23.01.2021 (13:05)

С юнармейцами Ростовской области стартовал месячник оборонно-массовой работы

Юнармейцы ростовского регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» дали старт традиционному месячнику оборонно-массовой работы.

На торжественном мероприятии лучших воспитанников по итогам 2020 года поздравили и наградили представители командования 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) и ветераны Вооруженных Сил России. Ребятам вручили благодарственные письма и грамоты. Военнослужащие ЮВО развернули выставку вооружения, а оркестр дивизии исполнил песни военных лет.

В ходе месячника юнармейцы примут участие в цикле спортивных, патриотических и образовательных мероприятий посвященных памятным датам и дням воинской славы России. В связи с ограничениями, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции, «Уроки мужества» для воспитанников проведут в онлайн-формате.

Воспитанники отряда «Октябрьский резерв» ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия» стали лучшими на юге России по итогам 2020 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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