23.01.2021 (12:53)
Более 23 тыс. военнослужащих ЮВО вакцинировано против коронавируса
Более 23 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) вакцинировано против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили около 7000 военнослужащих и медицинского персонала армии ЮВО. Первым компонентом вакцины привито около 16 тыс. военнослужащих.
Наряду с военнослужащими вакцинация проводится среди гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений ЮВО, а также членов семей военнослужащих. Так на Северном Кавказе и Закавказье в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) первыми прививку получили более 200 членов семей военнослужащих, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии.
Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.
Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания пациентами согласия на введение компонентов препарата.
Всего планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 70 процентов личного состава ЮВО.