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23.01.2021 (12:53)

Более 23 тыс. военнослужащих ЮВО вакцинировано против коронавируса

Более 23 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) вакцинировано против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили около 7000 военнослужащих и медицинского персонала армии ЮВО. Первым компонентом вакцины привито около 16 тыс. военнослужащих.

Наряду с военнослужащими вакцинация проводится среди гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений ЮВО, а также членов семей военнослужащих. Так на Северном Кавказе и Закавказье в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) первыми прививку получили более 200 членов семей военнослужащих, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания пациентами согласия на введение компонентов препарата.

Всего планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 70 процентов личного состава ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина , COVID-19
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