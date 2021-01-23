23.01.2021 (12:43)
Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО помогли расчистить последствия сильного снегопада в Воронежской области
Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа помогли расчистить последствия сильного снегопада в Воронежской области.
Специалисты инженерных войск проложили дороги сквозь снежные заторы к населенному пункту в Богучарском районе для следования автомобилей селян и военной техники при движении на стрелковый полигон.
Для расчистки дорог общего пользования было задействованы путепрокладчики БАТ-2, для ликвидации древесно-снежных завалом применялись инженерные машины разграждения ИМР-2 и поступившая на вооружение полка в 2020 году инженерная электростанция ЭД-30-АИ.
Глубина снежного покрова в некоторых частях прокладки дорог достигала полутора метров.
Всего для расчистки подъездных дорог было вывезено свыше 20 тонн снега, а также было задействовано около 500 военнослужащих мотострелкового, инженерного полков общевойсковой армии ЗВО.