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23.01.2021 (12:43)

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО помогли расчистить последствия сильного снегопада в Воронежской области

Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа помогли расчистить последствия сильного снегопада в Воронежской области.

Специалисты инженерных войск проложили дороги сквозь снежные заторы к населенному пункту в Богучарском районе для следования автомобилей селян и военной техники при движении на стрелковый полигон.

Для расчистки дорог общего пользования было задействованы путепрокладчики БАТ-2, для ликвидации древесно-снежных завалом применялись инженерные машины разграждения ИМР-2 и поступившая на вооружение полка в 2020 году инженерная электростанция ЭД-30-АИ.

Глубина снежного покрова в некоторых частях прокладки дорог достигала полутора метров.

Всего для расчистки подъездных дорог было вывезено свыше 20 тонн снега, а также было задействовано около 500 военнослужащих мотострелкового, инженерного полков общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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