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23.01.2021 (12:37)

Более 1 тыс. российских военнослужащих в Таджикистане привиты первым компонентом вакцины от коронавируса

Более 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы и медицинского персонала 451-го военного госпиталя в Таджикистане привиты первым компонентом вакцины от коронавируса.

Первыми иммунизацию прошли военнослужащие из числа командного состава и дежурных сил 201-й военной базы и 451 военного госпиталя, изъявившие желание привиться компонентами вакцины.

Вакцинация проводилась только после согласия военнослужащего на введение компонентов препарата. Перед вакцинацией военнослужащие были проинформированы о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека.
Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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