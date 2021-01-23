23.01.2021 (12:37)

Более 1 тыс. российских военнослужащих в Таджикистане привиты первым компонентом вакцины от коронавируса



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Более 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы и медицинского персонала 451-го военного госпиталя в Таджикистане привиты первым компонентом вакцины от коронавируса.

Первыми иммунизацию прошли военнослужащие из числа командного состава и дежурных сил 201-й военной базы и 451 военного госпиталя, изъявившие желание привиться компонентами вакцины.

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Вакцинация проводилась только после согласия военнослужащего на введение компонентов препарата. Перед вакцинацией военнослужащие были проинформированы о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека.