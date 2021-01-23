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23.01.2021 (12:40)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию в музее Боевой Славы

В музее Боевой Славы расположенном на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для детей военнослужащих.

Музей Боевой Славы ОГРВ ПРРМ состоит из трех залов, каждый из которых посвящен военным событиям разных времен.

Посмотреть на экспонаты времен Великой Отечественной войны и Афганской войны пришли около 30 детей военнослужащих. Дети российских военнослужащих в Приднестровье регулярно посещают музей Боевой Славы. В ходе подобных экскурсий военнослужащие проводят для детей лекции, посвященные различным дням воинской славы.

В рамках военно-патриотического воспитания, военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводят уроки мужества, показные занятия, а также различные акции и конкурсы на военную тематику.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Музеи , Миротворческие операции , Миротворец
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