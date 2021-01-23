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23.01.2021 (12:30)

Большой противолодочный корабль «Североморск» выполнил в Баренцево море артиллерийские стрельбы

Большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Североморск» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил в Баренцево море ряд учебно-боевых упражнений, в том числе - артиллерийские стрельбы.

Стрельбы артиллерийским комплексом АК-100 по закрытым и открытым мишенным позициям, расположенным на берегу полуострова Рыбачий, экипаж противолодочного корабля выполнил из акватории Мотовского залива.

Здесь же моряки-противолодочники провели учения по минным постановкам и уничтожению плавающей мины.

Несколькими днями ранее экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море отработал учение по противовоздушной обороне корабля от налёта авиации условного противника. Боевые упражнения выполнили расчёты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые стоят на вооружении больших противолодочных кораблей.

Районы проведения стрельб были заблаговременно закрыты для судоходства и полётов авиации.

В ближайшее время экипаж БПК «Североморск» отработает взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, которые будут осуществлять вылеты с палубы корабля.

БПК «Североморск» - большой противолодочный корабль проекта 1155.  Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли
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