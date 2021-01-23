23.01.2021 (12:22)

Экипажи дальних авиации выполнили плановые полеты в условиях низких температур

В Мурманской области экипажи дальней авиации выполнили плановые полеты на дальних бомбардировщиках Ту-22м3, военно-транспортных самолетах Ан-12 и вертолетах Ми-8 в сложных метеорологических условиях. Особенностью данной летной смены являлось обильное выпадение снежных осадков и температура воздуха ниже минус 20 градусов.

Экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами при ограниченной видимости в светлое и темное время суток.

«В летной смене принимали участие не только опытный инструкторский состав, но и молодые офицеры, которые впервые получали подобный практический опыт в данных условия», - сообщил командира авиационного полка полковник Олег Тимошин.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

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