23.01.2021 (12:20)

В ходе учения ракетные полки ПГРК «Ярс» в Иркутской области преодолели условно зараженный участок местности

В ходе учения в Иркутской области ракетный полк подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» преодолел условно зараженный участок местности.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты провели специальную обработку техники.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную о применении условной диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) отравляющих веществ на дальних подступах к полевым позициям.

Подразделения РХБ защиты на разведывательных химических машинах осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиоактивного заражения, осуществили комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности и дорог.

Также после вывода техники из зоны условного заражения подразделения РХБ защиты провели специальную обработку агрегатов ракетных комплексов «Ярс».

Для решения данной задачи применялись современные образцы специальной техники РХБ защиты, с помощью которых проводились дезинфекция вооружения, военной и специальной техники, включая агрегаты ракетного комплекса «Ярс», а также отдельных участков местности и дорог, емкостей временного хранения и транспортирования воды, дегазирующих растворов и комплектов специальной обработки.

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