23.01.2021 (10:50)

Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» Черноморского флота провел учение по борьбе за живучесть

Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» Черноморского флота (ЧФ) провёл тренировку по борьбе за живучесть с личным составом аварийных партий.

Учение по ликвидации условной пробоины в корпусе прошло в пункте базирования корабля в Новороссийской военно-морской базе.

По замыслу тренировки из-за сложных метеорологических условий корабль получил условную пробоину в корпусе.

В результате борьбы за живучесть личный состав аварийных партий пк «Василий Быков» выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека и ликвидации пробоины путём постановки специального пластыря.

Тренировка проходила в два этапа: моряки сначала провели учение на корабле, а потом сдали зачёты по устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе «Гефест».

Корабельные учения по борьбе за живучесть проводятся регулярно и являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей надводных кораблей.

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