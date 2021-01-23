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23.01.2021 (11:50)

Морская авиация Балтийского флота отработала бомбовый удар по полигону в Калининградской области

Самолеты морской авиации флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям. Лётчики выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами ДОСАБ-100Т и П-50Т.

Упражнение выполнялись на высотах от 500 до 1 000 метров по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области.

Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе выполнения учебно-боевых задач.

В полетах было задействовано порядка десяти экипажей Су-24М и Су-30СМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Авиация , Фронтовая авиация , Западный военный округ
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