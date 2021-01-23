23.01.2021 (10:15)

Более 3 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск получили первый компонент вакцины от COVID-19



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 3 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск получили первый компонент вакцины от COVID-19

Более 3 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск получили первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь вакцинируются военные медицинские работники и личный состав медицинских подразделений, военнослужащие парашютно-десантных (десантно-штурмовых) и разведывательных подразделений, а также командный состав соединений и воинских частей.

Вакцинация проводится после обязательного осмотра у врача-терапевта и только на добровольной основе. Все военнослужащие, кому был введен первый компонент вакцины, находятся под наблюдением медиков. Случаев осложнений или непереносимости прививки у военнослужащих не выявлено.

Стартовая партия вакцины поступила в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск в декабре прошлого года.

Первыми в ВДВ были привиты военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов. Транспортировка вакцины организована транспортом Минобороны с помощью термоконтейнеров и холодильных установок. Вакцинация проходит на базе гарнизонных военных госпиталей, отдельных медицинских отрядов соединений и медицинских рот воинских частей ВДВ в плановом режиме.

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