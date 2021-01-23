23.01.2021 (10:01)

Экипажи кораблей Балтийского флота сдают курсовые задачи

В настоящее время завершается процесс отработки элементов боевой подготовки и организационных вопросов при стоянке корабля в базе, после чего экипажи перейдут к экзаменам на допуск к выполнению задач в море.

К выполнению задач привлечён весь корабельный состав Балтийского флота - экипажи сторожевых кораблей, корветов, малых ракетных кораблей и катеров, больших десантных кораблей, противолодочных кораблей и тральщиков, патрульных, водолазных и противодиверсионных катеров - всего свыше 70 единиц.

В соответствии с методикой проведения подобных мероприятий во всех корабельных соединениях под руководством командиров проходят показательные сдачи курсовой задачи и соответствующие проверки личного состава на профессиональную состоятельность штабами различного уровня.

Следующими этапами боевой подготовки станет слаживание экипажей при выходах в море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения морских элементов и плановых боевых упражнений как одиночным кораблем, так и в составе отряда кораблей.

Также будут проведены зачетные тактические учения корабельных группировок с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

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