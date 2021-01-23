Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2021 (10:01)

Экипажи кораблей Балтийского флота сдают курсовые задачи

В настоящее время завершается процесс отработки элементов боевой подготовки и организационных вопросов при стоянке корабля в базе, после чего экипажи перейдут к экзаменам на допуск к выполнению задач в море.

К выполнению задач привлечён весь корабельный состав Балтийского флота - экипажи сторожевых кораблей, корветов, малых ракетных кораблей и катеров, больших десантных кораблей, противолодочных кораблей и тральщиков, патрульных, водолазных и противодиверсионных катеров - всего свыше 70 единиц.

В соответствии с методикой проведения подобных мероприятий во всех корабельных соединениях под руководством командиров проходят показательные сдачи курсовой задачи и соответствующие проверки личного состава на профессиональную состоятельность штабами различного уровня.

Следующими этапами боевой подготовки станет слаживание экипажей при выходах в море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения морских элементов и плановых боевых упражнений как одиночным кораблем, так и в составе отряда кораблей.

Также будут проведены зачетные тактические учения корабельных группировок с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье совершенствуют навыки ведения боя в ночных условиях
Российские военнослужащие в Приднестровье провели первый этап конкурса среди специалистов связи
В Московской области инженеры ЗВО провели специальное учение
В Подмосковье в инженерную бригаду ЗВО поступили новейшие средства разминирования

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false