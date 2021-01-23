23.01.2021 (09:49)

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась выставка «Великий князь Александр Невский – защитник земли русской!»

В фойе Дома офицеров Новосибирского гарнизона открылась передвижная фотодокументальная выставка «Великий князь Александр Невский – защитник земли русской!».

В нее вошли фотографии мест, связанных с жизнью, деятельностью и почитанием князя.

Особое внимание в экспозиции уделено описанию Невской битвы и Ледового побоища, победа в которых принесла князю славу великого полководца Руси.

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского.

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