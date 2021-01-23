23.01.2021 (09:00)
Специалисты РХБ защиты ВВО совершенствовали методы маскировки важных объектов
На текущей неделе в ходе занятий специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты на полигоне «Бурдуны» отработали аэрозольную маскировку важных объектов от высокоточного оружия условного противника.
В общей сложности военнослужащие поставили аэрозольную дымовую завесу на площади несколько тыс. кв. метров, сделав при этом невидимыми для радиолокационного и визуального наблюдения ряд важных объектов.
Также в ходе практических действий был отработан порядок действий подразделений при получении сигнала об РХБ заражении. Специалисты провели РХБ разведку местности с применением новейших машин химической разведки РХМ-6.
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