23.01.2021 (09:00)

Специалисты РХБ защиты ВВО совершенствовали методы маскировки важных объектов

На текущей неделе в ходе занятий специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты на полигоне «Бурдуны» отработали аэрозольную маскировку важных объектов от высокоточного оружия условного противника.

В общей сложности военнослужащие поставили аэрозольную дымовую завесу на площади несколько тыс. кв. метров, сделав при этом невидимыми для радиолокационного и визуального наблюдения ряд важных объектов.

Также в ходе практических действий был отработан порядок действий подразделений при получении сигнала об РХБ заражении. Специалисты провели РХБ разведку местности с применением новейших машин химической разведки РХМ-6.

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