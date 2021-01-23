23.01.2021 (08:40)

Мотострелки и танкисты ВВО отразили ночную атаку условного НВФ в Забайкалье

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе ночных стрельб отразили атаку условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) на полигоне «Борзя-Новая».

Первыми в бой вступили танкисты. Огнем из пушек и крупнокалиберных пулеметов им удалось отразить наступление передовых подразделений противника, затем под прикрытием мотострелковых подразделений организовать кратковременный отход на основные огневые позиции.

Мотострелки, в свою очередь, заняв позиционную оборону, отбили атаку живой силы и бронетехники условного противника и предотвратили охват с флангов, с дальнейшим уничтожением НВФ.

Всего в занятиях приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано порядка 100 единиц боевой техники мотострелкового соединения.

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