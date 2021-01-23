23.01.2021 (08:20)

Чемпионат по военно-спортивному многоборью завершился в армии ВВС и ПВО ВВО

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа завершился чемпионат по военно-спортивному многоборью в дисциплине зимнее офицерское троеборье.

В состязаниях участвовали 12 команд из соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ВВО.

Всего в мероприятии состязалось 60 спортсменов, в трех возрастных группах: до 30, до 40 и до 50 лет.

Первое место среди соединений заняла команда из г. Чита, а среди воинских частей - команда бригады армейской авиации из Хабаровска.

Каждый из участников чемпионата выполнял по три спортивных упражнения.

Справочно:

В программу соревнований по зимнему офицерскому троеборью входят:

1-я возрастная группа - стрельба ПМ-3; плавание 300 м и лыжная гонка 10 км.

2-я возрастная группа - стрельба ПМ-2; плавание 200 и лыжная гонка 5 км.

3-я возрастная группа - стрельба ПМ-1; плавание 100 и лыжная гонка 5 км.

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