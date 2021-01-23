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23.01.2021 (08:00)

Юнармейцы Еврейской автономной области провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

В школах Еврейской автономной области состоялись соревнования среди юнармейцев по стрельбе из пневматической винтовки. В общем, в соревнованиях приняло участие более 100 юных патриотов.

Юноши и девушки состязались в меткости стрельбы из пневматической винтовки с расстояния 10 метров, по условиям соревнований каждому участнику предоставлялось три пристрелочных выстрела и пять на зачет.

Мероприятия прошли с соблюдением противоэпидемических мер. По результатам соревнований победителям и призерам были вручены награды и ценные подарки.

Движение «Юнармия» в Еврейской автономной области создано более 4 лет назад и сегодня насчитывает около 800 воспитанников. Помощь в развитии движения оказывают военнослужащие соединений и частей Восточного военного округа дислоцированные на территории самого маленького на Дальнем Востоке региона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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