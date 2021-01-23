23.01.2021 (07:40)

Свыше 500 военнослужащих ВВО выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии

На текущей неделе на войсковых стрельбищах полигонов «Бурдуны» и «Дивизионный» с военнослужащими соединений и воинских частей объединения Восточного военного округа состоялись занятия по огневой подготовке.

Нормативы по огневой подготовке выполняли военнослужащие РХБ защиты, РЭБ, мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений. Всего в мероприятии приняли участие свыше 500 человек.

Перед выполнением упражнения, военнослужащие поэтапно совершенствовали свои знания на учебных точках, таких как - изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы, неполная разборка, сборка автомата, снаряжение магазина.

Военнослужащие отработали стрельбу из автомата Калашникова, ПК, РПК, пистолета Макарова (ПМ), по различным целям со сменой огневой позиции.

Особое внимание при проведении занятия уделили соблюдению техники безопасности при проведении боевых стрельб.

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