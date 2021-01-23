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23.01.2021 (07:20)

Командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Валерий Солодчук лично провел «Единый день правовых знаний» в танковом соединении округа

С военнослужащими соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, был проведен «Единый день правовых знаний».

В танковом соединении занятие провел командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Валерий Солодчук. Он затронул вопросы прохождения военной службы по призыву и контракту, социальной защищенности военнослужащих.

Помимо этого на занятия в качестве экспертов были приглашены сотрудники военной юстиции, которые дали разъяснения о предоставляемых льготах военнослужащим и членам их семей.

В ходе мероприятия специалисты подробно ответили на вопросы, по порядку прохождения военной службы, нормах довольствия, правилам предоставления служебного жилья. В завершении мероприятия сотрудники военной юстиции провели индивидуальные консультации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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