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23.01.2021 (07:00)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине завершились сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине под руководством Героя России полковника Владимира Белявского завершились учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

 На плацу войсковой части в п. Анива состоялся смотр экипировки и укомплектованности планшетов офицерского состава соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

В гарнизонном Доме офицеров были проведены лекционные занятия, на которых командиры ознакомились с современной методикой организации мероприятий боевой подготовки.

В ходе показных и практических занятий на войсковом стрельбище «Успеновского» полигона офицерам было представлено выполнение контрольных стрельб из автомата Калашникова и противотанкового гранатомета.

На автодроме и танкодроме объединения командиры и их заместители согласно своей военной специальности сдали нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники в условиях сложной пересечённой местности. 

Кроме того, в рамках проходящих учебно-методических сборов командирам батальонного звена на полигоне «Успеновский» было представлено показное занятие по применению артиллерии во взаимодействии с беспилотной авиацией.

Расчёты БпЛА выполнили разведку местности с высоты более 200 метров и на удалении около 5 километров, где и было обнаружено скопление сил условного противника. Благодаря координатам, полученным от расчёта «Орлан-10» артиллеристы произвели корректировку огня, и нанести точный удар по местоположению условного противника тем самым уничтожив его командный пункт и боевую технику.

В ходе практических занятий на учебно-тренировочных комплексах армейского корпуса ВВО командиры батальонов, дивизионов и их заместители получили высокие оценки за выполнение нормативов по огневой подготовке и вождению военной техники, тем самым подтвердили свою профессиональную подготовку.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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