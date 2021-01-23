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23.01.2021 (06:40)

На Камчатке морские тральщики приступили к сдаче курсовых задач

На Камчатке морские тральщики из соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России приступили к сдаче курсовых задач.

Командиры кораблей и экипажи в этот период совершенствуют свои навыки по самостоятельному выполнению кораблем боевых задач в базе, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования, отрабатывают нормативы по борьбе за живучесть корабля и готовятся к выходу в море.

Кроме того, личный состав отрабатывает действия в условиях радиационного и химического заражения, а также по противовоздушной обороне.

Особое внимание командования уделяется действиям экипажей кораблей по вводным, связанным с эксплуатацией корабельных систем, управлением и организацией корабельной службы в море.

Мероприятия по сдаче курсовых задач морскими тральщиками завершатся выполнением контрольного упражнения по постановке тралов для поиска мин и уничтожение их способом подрыва.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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