23.01.2021 (06:20)

Тактические группы ЮВО в горно-лесистой местности Чечни поразили мишени, имитирующие беспилотники и бронеавтомобили

Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы в условиях горно-лесистой местности в Чечне.

В ходе занятий на полигоне военнослужащие отработали навыки организации взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, ведения огня из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

На общевойсковом полигоне было задействовано более 300 различных статических и динамических мишеней. Новшеством для мотострелков стало появление мишеней беспилотной авиации и движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированной техники.

В боевых стрельбах приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

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