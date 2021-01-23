23.01.2021 (06:00)
Разведчики ЮВО в Абхазии приступили к подготовке к конкурсу «Отличники войсковой разведки»
Разведчики российского соединения Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к усиленной огневой подготовке, а также занятиям по вождению бронетехники в рамках отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021).
В подготовке к первому этапу конкурса принимают участие более 500 военнослужащих разведывательных подразделений военной базы ЮВО.
Войсковые разведчики выполняют стрельбы из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты, нормативы по посадке и высадке из вертолета, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение разведывательной засады в сложных условиях местности в горах и на прибрежной части Черного моря Абхазии.
При подготовке к соревнованиям активно применяются различные светошумовые средства имитации для создания условий, максимально приближенных к боевым.
В ходе первого этапа конкурса участники продемонстрируют навыки стрельбы, силу, ловкость и выносливость при преодолении препятствий «тропы разведчика», форсируют водные преграды и совершат марш-бросок в составе подразделений в горах.
Лучшие разведывательные подразделения воинских частей ЮВО примут участие в отборочных конкурсах на уровне объединения. Право участия в международном этапе завоюет команда, победившая на всеармейском этапе конкурса.