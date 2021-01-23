23.01.2021 (05:40)

На Северном Кавказе и Закавказье началась вакцинация от коронавирусной инфекции гражданских специалистов и членов семей военнослужащих ЮВО

На Северном Кавказе и Закавказье в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к вакцинации гражданских специалистов и членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Первыми прививку получат более 200 членов семей военнослужащих, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания пациентами согласия на введение компонентов препарата.

На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили около 500 военнослужащих и медицинского персонала армии ЮВО. Первым компонентом вакцины привито более 2 тыс. военнослужащих.

Всего планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 70 процентов личного состава 58-й армии ЮВО.

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