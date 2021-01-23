23.01.2021 (05:20)

В Дагестане около 100 семей военнослужащих Каспийской флотилии получат ключи от новых служебных квартир

В столице Дагестана - Махачкале завершено строительство третьего дома жилого комплекса, предназначенного для военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа.

Новоселами девятиэтажного дома современного жилого комплекса станут около 100 семей объединения ЮВО.

Новые многоэтажные дома спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности региона. Также военные строители выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий, применили новейшие теплоизоляционные материалы, смонтирована современная система отопления и водоотведения. По периметру жилого комплекса оборудована система видеонаблюдения, на фасадах зданий установлены видеокамеры.

На придомовой территории обустроены детские игровые и спортивные площадки. Для удобства жителей во дворах оборудованы парковочные места.

В настоящее время заканчиваются последние приготовления по сдаче дома в эксплуатацию. Все квартиры оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, с отделкой «под ключ» и полной меблировкой. Помещения оборудованы датчиками дыма и системой пожарной сигнализации.

Многоквартирный дом пополнит фонд служебного жилья в Дагестане. Все здания возведены специалистами Военно-строительного комплекса Министерства обороны России.

С момента передислокации КФл по настоящее время около 300 семей военнослужащих получили новые служебные квартиры. Всего в новостройки жилого комплекса уже заселено порядка 700 человек.

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