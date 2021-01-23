23.01.2021 (03:00)

В 2020 году военными инженерами обезврежено более 42 тыс. взрывоопасных предметов со времен Великой Отечественной войны

Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают непрерывную работу по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.

Группами разминирования инженерных подразделений военных округов в прошлом году очищено свыше 18 тысяч гектаров территории, обнаружено и уничтожено более 42 тысячи взрывоопасных предметов.

Помимо этого, инженерные войска всегда находятся в готовности к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оказания помощи местному населению во всех субъектах Российской Федерации.



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