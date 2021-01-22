22.01.2021 (22:00)

В Московской области инженеры ЗВО провели специальное учение

В Московской области инженерные подразделения Западного военного округа провели тактико-специальное учение.

Порядка 10 подрывных команд произвели работы по освобождению рек от льда. Для подрыва льда было использовано более 75 килограмм тротила. Для наведения переправы были использованы плавающие транспортеры, буксирно-моторные катера и понтонно-мостовой парк. Понтонно-мостовая переправа была организованна для переброски автомобильной и гусеничной техники.

В ходе учения военнослужащие поверили и очистили порядка 7 километров дорог с помощью собак минно-розыскной службы, а также с применением индукционного миноискателя ИМП-2 для движения автомобильной и гусеничной техники.

С помощью инженерных машин разграждения ИМР-2 были проделаны проходы через горящие завалы, для проезда и занятия боевой позиции самоходной реактивной установки разминирования УР-77.

Всего в учении было задействовано более 600 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники инженерных подразделений Западного военного округа.

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