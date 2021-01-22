22.01.2021 (21:30)

В Подмосковье в инженерную бригаду ЗВО поступили новейшие средства разминирования

Дислоцированная в Московской области инженерная бригада Западного военного округа в рамках государственного оборонного заказа получила на оснащение мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР и передвижную инженерную электростанция ЭД30-АИ.

МИКР предназначен для ведения разведки местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнения технологических операций.

Передвижная инженерная электростанция ЭД30-АИ предназначена для механизации инженерных работ при разработке твердых и мерзлых грунтов, скальных пород, льда, заготовке деревянных конструкций, а также выполнение работ по разборке завалов при оборудовании путей движения войск и многое другое.

В 2021 году в инженерную бригаду ЗВО в рамках гособоронзаказа поступит на оснащение более 10 единиц новейшего инженерного вооружения.

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