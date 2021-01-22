22.01.2021 (21:00)
В ходе учений подразделения охраны РВСН своевременно обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов в Иркутской области
Стратегические ракетчики Иркутского ракетного соединения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.
По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов движения вооружения, военной и специальной техники РВСН, с дальнейшей задачей сорвать выполнение учебно-боевой задачи ракетными полками ПГРК «Ярс».
Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.
В позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты.
ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.