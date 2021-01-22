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22.01.2021 (21:00)

В ходе учений подразделения охраны РВСН своевременно обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов в Иркутской области

Стратегические ракетчики Иркутского ракетного соединения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов движения вооружения, военной и специальной техники РВСН, с дальнейшей задачей сорвать выполнение учебно-боевой задачи ракетными полками ПГРК «Ярс».

Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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